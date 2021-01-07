سبب تافه يُبعد مدافع برشلونة عن مواجهة غرناطة في الدوري الاسباني!

تلقى المدير الفني لبرشلونة الإسباني، رونالد كومان نبأ غير سار، بعد مباراة أتلتيك بلباو أمس، في الدوري الإسباني.

وتمكن برشلونة من تحقيق الفوز على أتلتيك بلباو (2-3)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب “سان ماميس”، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية بالدوري الإسباني.

وحصل مدافع برشلونة، كليمنت لينجليه على بطاقة صفراء في الدقيقة 57، بسبب إهدار الوقت.!

ولن يكون مسموحًا للمدافع الفرنسي، التواجد في مواجهة برشلونة القادمة ضد غرناطة في الدوري الإسباني لتراكم البطاقات، وذلك بعد أن حصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على البطاقة الصفراء الخامسة أمام أتلتيك بلباو.

وتنص قواعد الدوري الإسباني: على إيقاف أي لاعب يحصل على خمس بطاقات متتالية، بشكل تلقائي لمباراة واحدة، وبذلك لن يتواجد مدافع برشلونة في مواجهة غرناطة، على أن يعود في لقاء إلتشي.

وسيحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على غرناطة، يوم السبت القادم بملعب “نويفا لوس كارمينيس”، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وسيضطر المدرب الهولندي رونالد كومان للاعتماد على أحد الثنائي: الإسباني أوسكار مينجويزا أو الفرنسي صامويل أومتيتي، بجوار الأوروجواياني رونالد أراوخو، لتعويض غياب لينجليه، في ظل ابتعاد جيرارد بيكيه بداعي الإصابة.