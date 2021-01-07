الامارات | مورينيو يبلغ إدارة توتنهام بموقفه من غاريث بيل!

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يبلغ إدارة توتنهام بموقفه من غاريث بيل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي من إدارة النادي عدم تفعيل بند شراء اللاعب الويلزي غاريث بيل المعار إلى النادي قادماً من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم، مطالباً بإعادته إلى النادي الملكي لعدم حاجته إلى خدماته، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وشارك بيل منذ عودته إلى ناديه السابق توتنهام في 11 مباراة فقط، وسجل ثلاثة أهداف، وغاب عن العديد من المباريات بسبب الإصابات التي تلاحقه.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في نهاية عام 2022، ويعتبر ورطة كبيرة لدى إدارة النادي الملكي خصوصاً أنه يحصل على 17 مليون يورو سنوياً، ويتطلع النادي الملكي للتخلص من أزمته.

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