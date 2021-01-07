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الامارات | ترتيب الهدافين وفرق الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي.. وانتصار برشلونة

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين وفرق بعد ثنائية .. وانتصار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت نغمة التهديف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد فريقه للفوز على أتلتيك بلباو 3-2، أمس الأربعاء، في الدوري الإسباني لكرة القدم ليتصدر من خلالها ترتيب هدافي "الليغا" برصيد تسعة أهداف بالمشاركة مع زميله السابق هداف أتلتيكو مدريد حالياً لويس سواريز، ومهاجم فياريال الإسباني جيرارد مورينو ومواطنه هداف سيلتا فيغو إياغو أسباس.

وكان ميسي قد سجل هدفين في مواجهة الأمس بحس كروي رائع ليعيد البهجة إلى وجوه عشاق برشلونة الذين انتظروا توهج "البرغوث" واستمتعوا بلمساته.

وفي المقابل يحتل الفرنسي كريم بنزيمة المركز الخامس خلف الرباعي المتصدر خصوصا أنه سجل ثمانية أهداف في 17 مباراة.

 

ترتيب الهدافين

ليونيل ميسي (برشلونة) 9 أهداف

لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 9 أهداف

جيرارد مورينو (فياريال) 9 أهداف

إياغو أسباس (سيلتا فيغو) 9 أهداف

كريم بنزيما () 8 أهداف.

 

ترتيب الفرق 

1- أتلتيكو مدريد 38 نقطة من 14 مباراة

2- ريال مدريد 36 نقطة من 17

3- برشلونة 31 نقطة من 17

4- ريال سوسييداد 30 نقطة من 18

5- إشبيلية 27 نقطة من 15

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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