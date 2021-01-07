شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميد يحشد قوته أمام البنك الأهلى.. ووداى دجلة يتحدى إنبى الجريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، مع البنك الأهلى فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعب كلية الشرطة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز.

يبحث بيراميدز بقيادة مدربة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، عن تحقيق الفوز لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده لتحسين وضعة بالجدول بعد فوزه الأخير على الإنتاج الحربى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز السادس. كان الفريق قد نجح فى الفوز على الاتحاد الليبى 3-2 ليتأهل للدور الإضافى بالكونفيدرالية، ما رفع من معنويات لاعبيه قبل مواجهة اليوم بالبطولة المحلية، وشهدت تدريبات الفريق التركيز على بعض الجمل الفنية التى يرغب المدرب فى تطبيقها بالمباراة. من ناحية أخرى، يدخل البنك الأهلى، بقيادة محمد يوسف، المباراة برصيد 5 نقاط فى المركز الثالث عشر، بعدما خاض الفريق 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكة 6 أهداف، ويتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز. على الجانب الآخر، يلتقى وادى دجلة مع إنبى فى الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد السلام فى نفس الجولة.

دجلة بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافسيليو المدير الفنى، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح فى إيقاف انتصارات الأهلى فى الجولة الماضية ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط فى المركز الثانى عشر، ويسعى لتحقيق الفوز لتحسين وضعة بالجدول، فيما يحتل إنبى الذى يدربه حلمى طولان، المركز الخامس عشر، برصيد 4 نقاط بعد خسارته الأخيرة من الزمالك 1-2، وعكف طولان خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، كما شاهد تسجيلات لمباريات دجلة خصوصا مباراته أمام الأهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة.