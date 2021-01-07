شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي ينضم لقائمة الاسماعيلي استعداداً لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة اللاعبين، التي ستسافر " الجمعة " الي المغرب، استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي، " الاثنين "، في اياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وشهدت القائمة، عودة باهر المحمدي، مدافع الفريق، والذي ابتعد عن المشاركات الاخيرة، بسبب تعرضه للاصابة بقطع في الغضروف.

وجاءت القائمة علي النحو التالي، محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى، محمود البدرى ، رضوان شريفى ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، كاستيلو، محمود دونجا ، عماد حمدى ، ،محمد عادل ، محمد مخلوف ،محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، أري بابل ، أحمد مصطفى ، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب.