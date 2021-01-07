شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلية «إيدينا ألفيش» رائدة التحكيم النسائى فى «مونديال الأندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالنسبة للبرازيلية إيدينا ألفيش «لا شىء يهبط من السماء»، بل المرء يكافأ ‏على جهوده، وذلك غداة تعيينها لتكون أول امرأة تقود مباراة فى مسابقة ‏كروية كبرى للرجال ينظمها الاتحاد الدولى «فيفا»، وسيكون ذلك فى ‏مونديال الأندية الذى تستضيفه قطر بين الأول و11 من فبراير‎.‎

وكشفت ابنة الأربعين عاما، فى حوار لوكالة فرانس برس، أن ‏‏«المشاركة فى حدث من هذا النوع حلم» بعد تعيينها لقيادة بطولة يشارك ‏فيها نجوم من عيار لاعبى بايرن ميونيخ الألمانى بطل أوروبا‎.‎

ويشكل اختيارها لتكون أحد حكام البطولة التى تجمع بين أبطال القارات ‏وممثل البلد المضيف، تتويجا لهذه السيدة التى أمضت قسما كبيرا من ‏شبابها فى ملء أكياس من التربة فى مشتل من أجل دفع تكاليف دراستها ‏فى اختصاص التربية البدنية‎.‎

وقالت بهذا الخصوص: لقد عملت بجد. لقد كنت حكما لمدة عشرين عاما، ‏وكنت دائما أجهز نفسى بقدر الإمكان لليوم الذى ستتاح لى مثل هذه ‏الفرصة‎.‎

وبمساعدة حكمتى الراية نوزا باك وماريانا دى ألميدا، ستكون قادرة على ‏نقل النساء إلى مستوى جديد فى رياضة ذكورية جدا‎.‎

وسبق للسويسرية إستر ستاوبلى والأوروجويانية كلاوديا أومبييريز أن ‏قادتا مباريات للرجال فى بطولة ينظمها الاتحاد الدولى «فيفا»، لكن فى ‏فئة الشبان ضمن بطولة العالم لتحت 17 عاما‎.‎

فى قطر، ستكون إيدينا ألفيش المرأة الوحيدة من بين الحكام السبعة ‏الرئيسيين الذين تم استدعاؤهم لمونديال الأندية، الذى يجمع إضافة إلى ‏بايرن، تيغريس المكسيكى (بطل الكونكاكاف)، وأوكلاند سيتى ‏النيوزيلندى (بطل أوقيانوسيا)، وأولسان هيونداى الكورى الجنوبى (بطل ‏آسيا)، والأهلى المصرى (بطل إفريقيا)، والدحيل القطرى (ممثل البلد ‏المضيف)، وذلك بانتظار معرفة هوية بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا ‏الجنوبية‎).‎

قالت هذه الشابة التى تحافظ على ابتسامتها حتى عندما توزع الإنذارات ‏فى مباريات دورى الدرجة الأولى البرازيلى للرجال، إنه «لا يزال هناك ‏الكثير من العمل الذى يتعين القيام به. تنتظرنا الكثير من التدريبات ‏والامتحانات البدنية» الخاصة بمونديال الأندية‎.‎

‎- ‎ الحُكم يستند على القدرات‎–‎

ولدت إيدينا ألفيس فى جويورى فى منطقة ريفية بولاية بارانا (جنوب ‏البلاد)، بالقرب من الحدود مع الباراجواى، بدأت مسيرتها الاحترافية ‏كحكم عام 2000، بعد أن قادت مباريات فى كرة الصالات لأعوام عدة‎.‎

فى منطقتها، القليل من الفتيات يلعبن كرة القدم، نظرًا لصعوبة العثور ‏على 11 لاعبة لبطولات على ملاعب كبيرة، ما دفعها بشكل طبيعى إلى ‏كرة الصالات التى تلعب بنظام 5 ضد 5‏‎.‎

وتابعت بأسف: «لقد لعبت لفريق المدينة، لكن لم تكن هناك كرة نسائية ‏محترفة فى المنطقة».‎

فى عام 1999، بينما كانت الشابة تعمل فى مشتل للزهور إلى جانب ‏مواصلتها دروسها المسائية، وصلتها دعوة غيرت حياتها: تم استدعاؤها ‏كاحتياطية لتكون مساعدًا فى مباراة للهواة. كان ذلك بداية مشوارها مع ‏التحكيم، ووجدت ضالتها‎.‎

بعد التناوب لمدة 14 عاما على مهام الحكمين الرئيسى والمساعد، تخلت ‏ألفيش نهائيا عن راية الحكم المساعد فى 2014‏‎.‎

وفى مايو 2019، باتت أول امرأة منذ 2005 تقود مباراة فى دورى ‏الدرجة الأولى البرازيلى خلال مباراة بين سنترو سبورتيفو آلاجوانا ‏وجوياش‎.‎

منذ ذلك الحين، قادت 13 مباراة فى دورى النخبة‎.‎

وخلال كأس العالم للسيدات عام 2019 فى فرنسا، قادت أربعة لقاءات، ‏بينها نصف النهائى بين إنجلترا والولايات المتحدة التى فازت 2-1‏‎.‎

وتشدد البرازيلية على أن (فيفا لا يأخذ بعين الاعتبار الجنس، بل القدرات ‏وحسب. إنها كرة قدم على أعلى المستويات وكل النساء على استعداد ‏لتولى المسؤولية)‎.‎

وتسير ألفيش على خطى مجموعة من النساء الرائدات فى التحكيم‎.‎

فى الثانى من ديسمبر الماضى، كان دور الفرنسية ستيفانى فرابار لدخول ‏التاريخ كأول امرأة تحكم فى دورى أبطال أوروبا للرجال خلال مباراة ‏بين يوفنتوس الإيطالى ودينامو كييف الأوكرانى فى دور المجموعات ‏‏(3-0)، بعد أن أدارت أيضًا كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول ‏وتشيلسى الإنجليزيين عام 2019‏‎.‎

وسبق للسويسرية نيكول بيتينيا أن أدارت مباراة فى كأس الاتحاد ‏الأوروبى (يوروبا ليج حاليا) عام 2003، وكانت الألمانية بيبيانا ‏شتاينهاوس أول امرأة تدير مباراة فى بطولة محلية كبرى للرجال عام ‏‏2017 فى الدورى الألمانى (بوندسليغا‎).‎

لكن إيدينا ألفيش لا تريد التوقف عند هذا الحد، وهى تحلم بالتواجد فى ‏أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل، لأن «الجميع يريد الذهاب إلى هناك، وأنا ‏أعمل بجد من أجل ذلك».‎