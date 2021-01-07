شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلية «إيدينا ألفيش» رائدة التحكيم النسائى فى «مونديال الأندية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالنسبة للبرازيلية إيدينا ألفيش «لا شىء يهبط من السماء»، بل المرء يكافأ على جهوده، وذلك غداة تعيينها لتكون أول امرأة تقود مباراة فى مسابقة كروية كبرى للرجال ينظمها الاتحاد الدولى «فيفا»، وسيكون ذلك فى مونديال الأندية الذى تستضيفه قطر بين الأول و11 من فبراير.
وكشفت ابنة الأربعين عاما، فى حوار لوكالة فرانس برس، أن «المشاركة فى حدث من هذا النوع حلم» بعد تعيينها لقيادة بطولة يشارك فيها نجوم من عيار لاعبى بايرن ميونيخ الألمانى بطل أوروبا.
ويشكل اختيارها لتكون أحد حكام البطولة التى تجمع بين أبطال القارات وممثل البلد المضيف، تتويجا لهذه السيدة التى أمضت قسما كبيرا من شبابها فى ملء أكياس من التربة فى مشتل من أجل دفع تكاليف دراستها فى اختصاص التربية البدنية.
وقالت بهذا الخصوص: لقد عملت بجد. لقد كنت حكما لمدة عشرين عاما، وكنت دائما أجهز نفسى بقدر الإمكان لليوم الذى ستتاح لى مثل هذه الفرصة.
وبمساعدة حكمتى الراية نوزا باك وماريانا دى ألميدا، ستكون قادرة على نقل النساء إلى مستوى جديد فى رياضة ذكورية جدا.
وسبق للسويسرية إستر ستاوبلى والأوروجويانية كلاوديا أومبييريز أن قادتا مباريات للرجال فى بطولة ينظمها الاتحاد الدولى «فيفا»، لكن فى فئة الشبان ضمن بطولة العالم لتحت 17 عاما.
فى قطر، ستكون إيدينا ألفيش المرأة الوحيدة من بين الحكام السبعة الرئيسيين الذين تم استدعاؤهم لمونديال الأندية، الذى يجمع إضافة إلى بايرن، تيغريس المكسيكى (بطل الكونكاكاف)، وأوكلاند سيتى النيوزيلندى (بطل أوقيانوسيا)، وأولسان هيونداى الكورى الجنوبى (بطل آسيا)، والأهلى المصرى (بطل إفريقيا)، والدحيل القطرى (ممثل البلد المضيف)، وذلك بانتظار معرفة هوية بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية).
قالت هذه الشابة التى تحافظ على ابتسامتها حتى عندما توزع الإنذارات فى مباريات دورى الدرجة الأولى البرازيلى للرجال، إنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به. تنتظرنا الكثير من التدريبات والامتحانات البدنية» الخاصة بمونديال الأندية.
- الحُكم يستند على القدرات–
ولدت إيدينا ألفيس فى جويورى فى منطقة ريفية بولاية بارانا (جنوب البلاد)، بالقرب من الحدود مع الباراجواى، بدأت مسيرتها الاحترافية كحكم عام 2000، بعد أن قادت مباريات فى كرة الصالات لأعوام عدة.
فى منطقتها، القليل من الفتيات يلعبن كرة القدم، نظرًا لصعوبة العثور على 11 لاعبة لبطولات على ملاعب كبيرة، ما دفعها بشكل طبيعى إلى كرة الصالات التى تلعب بنظام 5 ضد 5.
وتابعت بأسف: «لقد لعبت لفريق المدينة، لكن لم تكن هناك كرة نسائية محترفة فى المنطقة».
فى عام 1999، بينما كانت الشابة تعمل فى مشتل للزهور إلى جانب مواصلتها دروسها المسائية، وصلتها دعوة غيرت حياتها: تم استدعاؤها كاحتياطية لتكون مساعدًا فى مباراة للهواة. كان ذلك بداية مشوارها مع التحكيم، ووجدت ضالتها.
بعد التناوب لمدة 14 عاما على مهام الحكمين الرئيسى والمساعد، تخلت ألفيش نهائيا عن راية الحكم المساعد فى 2014.
وفى مايو 2019، باتت أول امرأة منذ 2005 تقود مباراة فى دورى الدرجة الأولى البرازيلى خلال مباراة بين سنترو سبورتيفو آلاجوانا وجوياش.
منذ ذلك الحين، قادت 13 مباراة فى دورى النخبة.
وخلال كأس العالم للسيدات عام 2019 فى فرنسا، قادت أربعة لقاءات، بينها نصف النهائى بين إنجلترا والولايات المتحدة التى فازت 2-1.
وتشدد البرازيلية على أن (فيفا لا يأخذ بعين الاعتبار الجنس، بل القدرات وحسب. إنها كرة قدم على أعلى المستويات وكل النساء على استعداد لتولى المسؤولية).
وتسير ألفيش على خطى مجموعة من النساء الرائدات فى التحكيم.
فى الثانى من ديسمبر الماضى، كان دور الفرنسية ستيفانى فرابار لدخول التاريخ كأول امرأة تحكم فى دورى أبطال أوروبا للرجال خلال مباراة بين يوفنتوس الإيطالى ودينامو كييف الأوكرانى فى دور المجموعات (3-0)، بعد أن أدارت أيضًا كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسى الإنجليزيين عام 2019.
وسبق للسويسرية نيكول بيتينيا أن أدارت مباراة فى كأس الاتحاد الأوروبى (يوروبا ليج حاليا) عام 2003، وكانت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس أول امرأة تدير مباراة فى بطولة محلية كبرى للرجال عام 2017 فى الدورى الألمانى (بوندسليغا).
لكن إيدينا ألفيش لا تريد التوقف عند هذا الحد، وهى تحلم بالتواجد فى أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل، لأن «الجميع يريد الذهاب إلى هناك، وأنا أعمل بجد من أجل ذلك».
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