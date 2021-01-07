شكرا لقرائتكم خبر عن «أوزيل» على أعتاب فناربخشه التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو الألمانى مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزى، قريبًا ‏من الانتقال إلى فناربخشه، بعدما أفادت تقارير تركية بتقدم ‏المفاوضات بين الطرفين‎.‎

وقالت وكالة «دى إتش إيه» إن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث ‏سنوات ونصف السنة مع بطل تركيا 19 مرة‎.‎

وتأتى الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيل 2014 التكهنات بشأن ‏انتقاله، عندما نشر صورة قديمة له، عبر حسابه على تويتر، في إسطنبول، ‏مرفقة بعبارة «هذه المدينة‎.«‎

كما أشارت صحيفة «فاناتيك» اليومية، إلى أن مدير فناربخشه، على كوخ، ‏ومدير الفريق، امرى بيلوز أوغلو، سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذى ‏الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق‎.‎

ولم يرد المتحدث باسم فناربخشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس ‏برس الاتصال به.

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن لاعب ريـال ‏مدريد الإسبانى السابق يتفاوض مع دى سى يونايتد، في الدورى الأمريكى ‏‏«إم إل إس‏‎.«‎

انتقل أوزيل إلى «المدفعجية» قادمًا من النادى الملكى في العام 2013، ‏وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادى اللندنى، حيث يتقاضى- وفق ‏التقارير- 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم ‏يلعب أي مباراة طيلة الموسم، ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الإسبانى ‏ميكيل أرتيتا‎.‎

وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادى شمال ‏لندن معه‎.‎

وأثار أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات ‏المسلمة في إقليم شينجياتج، فيما حيّد أرسنال نفسه عن الموضوع‎.‎

ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله إلى فناربخشه، بعدما أشارت ‏التقارير إلى أن العرض المقترح يوازى خمسة ملايين يورو سنويًا «6.1 ‏مليون دولار‎».

واختار أوزيل، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليكون شاهدًا على ‏زواجه عام 2019 في إسطنبول‎.‎

ويعد فناربخشه أحد الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول، إلى جانب ‏جلطة سراى وبشكتاش‎.‎