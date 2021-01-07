شكرا لقرائتكم خبر عن «أوزيل» على أعتاب فناربخشه التركي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو الألمانى مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزى، قريبًا من الانتقال إلى فناربخشه، بعدما أفادت تقارير تركية بتقدم المفاوضات بين الطرفين.
وقالت وكالة «دى إتش إيه» إن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع بطل تركيا 19 مرة.
وتأتى الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيل 2014 التكهنات بشأن انتقاله، عندما نشر صورة قديمة له، عبر حسابه على تويتر، في إسطنبول، مرفقة بعبارة «هذه المدينة.«
كما أشارت صحيفة «فاناتيك» اليومية، إلى أن مدير فناربخشه، على كوخ، ومدير الفريق، امرى بيلوز أوغلو، سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذى الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.
ولم يرد المتحدث باسم فناربخشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن لاعب ريـال مدريد الإسبانى السابق يتفاوض مع دى سى يونايتد، في الدورى الأمريكى «إم إل إس.«
انتقل أوزيل إلى «المدفعجية» قادمًا من النادى الملكى في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادى اللندنى، حيث يتقاضى- وفق التقارير- 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم، ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا.
وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادى شمال لندن معه.
وأثار أوزيل الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجياتج، فيما حيّد أرسنال نفسه عن الموضوع.
ولن يتقاضى هذا المبلغ الطائل في حال انتقاله إلى فناربخشه، بعدما أشارت التقارير إلى أن العرض المقترح يوازى خمسة ملايين يورو سنويًا «6.1 مليون دولار».
واختار أوزيل، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليكون شاهدًا على زواجه عام 2019 في إسطنبول.
ويعد فناربخشه أحد الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول، إلى جانب جلطة سراى وبشكتاش.
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