شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائدة المنتخب الأمريكي «مورجان» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت نجمة كرة القدم النسائية أليكس مورجان، المتوجة مع المنتخب ‏الأمريكى بلقب بطلات العالم مرتين، أنها مصابة بفيروس كورونا.

‎ وقالت القائدة الحالية للمنتخب الوطنى، في حسابها على تويتر: «للأسف، ‏اختتمت وعائلتى عام 2020 باكتشافنا أننا التقطنا كوفيد-19 خلال عطلتنا في ‏كاليفورنيا».

‎ وتابعت أليكس، التي سجلت 107 أهداف في 170 مباراة ‏خاضتها بقميص المنتخب الأمريكى، متحدثة عنها وعن عائلتها: «نتعافى بشكل جيد.. ما إن تنتهى فترة العزل، سألتزم ببروتوكولات الاتحاد الأمريكى لكرة القدم، ‏حرصًا على أن يكون جسدى تعافى تماما، وسأتمكن بعدها من الانضمام ‏إلى زميلاتى في أرض الملعب‎».

وبعد تجربة وجيزة في توتنهام الإنجليزى، حيث خاضت خمس مباريات ‏فقط سجلت خلالها هدفين، عادت لاعبة ليون الفرنسى سابقا إلى بلادها ‏للدفاع عن ألوان أورلاندو برايد، الذي لعبت في صفوفه بين 2016 ‏و2019‏‎.‎

وسافرت مورجان وزوجها لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسى السابق ‏سيرفاندو كاراسكو، وابنتهما البالغة 7 أشهر تشارلى، إلى كاليفورنيا، ‏تحضيرا للمشاركة في معسكر تدريبى للمنتخب الوطنى هذا الشهر، ضمن ‏الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو.