شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائدة المنتخب الأمريكي «مورجان» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت نجمة كرة القدم النسائية أليكس مورجان، المتوجة مع المنتخب الأمريكى بلقب بطلات العالم مرتين، أنها مصابة بفيروس كورونا.
وقالت القائدة الحالية للمنتخب الوطنى، في حسابها على تويتر: «للأسف، اختتمت وعائلتى عام 2020 باكتشافنا أننا التقطنا كوفيد-19 خلال عطلتنا في كاليفورنيا».
وتابعت أليكس، التي سجلت 107 أهداف في 170 مباراة خاضتها بقميص المنتخب الأمريكى، متحدثة عنها وعن عائلتها: «نتعافى بشكل جيد.. ما إن تنتهى فترة العزل، سألتزم ببروتوكولات الاتحاد الأمريكى لكرة القدم، حرصًا على أن يكون جسدى تعافى تماما، وسأتمكن بعدها من الانضمام إلى زميلاتى في أرض الملعب».
وبعد تجربة وجيزة في توتنهام الإنجليزى، حيث خاضت خمس مباريات فقط سجلت خلالها هدفين، عادت لاعبة ليون الفرنسى سابقا إلى بلادها للدفاع عن ألوان أورلاندو برايد، الذي لعبت في صفوفه بين 2016 و2019.
وسافرت مورجان وزوجها لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسى السابق سيرفاندو كاراسكو، وابنتهما البالغة 7 أشهر تشارلى، إلى كاليفورنيا، تحضيرا للمشاركة في معسكر تدريبى للمنتخب الوطنى هذا الشهر، ضمن الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو.
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