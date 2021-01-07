شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: أوزيل سيرحل عن أرسنال في حال وصول عرض مناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن مستقبل مسعود أوزيل قد يحسم مع النادي، خلال فترة انتقالات يناير الجاري، وإنه سيسمح للاعب الألماني بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

ولم يلعب أوزيل، الذي يرتبط بعقد مع آرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع النادي اللندني منذ مارس من العام الماضي واستبعده أرتيتا من تشكيلة الدوري الممتاز والدوري الأوروبي في النصف الأول من الموسم الجاري.

ويحق لأوزيل، البالغ 32 عامًا، التفاوض مع أي فريق آخر هذا الشهر، وذكرت تقارير بريطانية أنه توجد مفاوضات بالفعل مع فناربخشه التركي ودي.سي. يونايتد الأمريكي.

وقال أرتيتا قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل: «سنحدد ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولا أعرف ما الذي سيحدث، سنتناقش داخليا في أفضل حل له في المستقبل القريب وسيكون ذلك مع اللاعب ووكيله أيضا وسنحاول الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف، إذا تم التوصل لاتفاق هذا الشهر، فسيكون بسبب أن هذا سيصب في مصلحة كل الأطراف، بحيث يكون الأمر جيدا لمسعود ومستقبله ويكون مناسبا للنادي، إذا كان هذا هو الموقف فإنه سينتقل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه سيبقى هنا».

ويمكن لآرسنال قيد أوزيل لاستكمال الموسم الجاري، لكن أرتيتا لم يوضح بعد إذا ما كان يفكر في هذا الأمر.