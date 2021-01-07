شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد ودية مصر واليابان استعدادًا لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره اليابان المقرر لها السادسة مساء اليوم بصالة استاد القاهرة في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وتعد مباراة اليوم هي الثانية للمنتخبين المصرى واليابانى، حيث التقى الثنائي أمس الأول الثلاثاء، وأسفرت عن فوز الفراعنة بحضور وزير الشباب والرياضة أيضا.

وقد تمت الاستعانة في المباريات بالمتطوعين كبروفة للحضور الجماهيرى الذى تقرر أن يكون بنسبة 20% من سعة كل صالة من الصالات التي تستضيف البطولة، وهى استاد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، بالإضافة إلى برج العرب.