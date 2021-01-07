شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: سباق الدورى مازال طويلًا.. ومتفائل بشأن البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز فوز برشلونة على أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، 3-2، أمس الأربعاء، ثقة المدير الفني للفريق الكتالوني، رونالد كومان. قفز برشلونة بفضل انتصاره في تلك المباراة المؤجلة من الجولة 2 للمركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق 7 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.

وعلق كومان على الفوز قائلا إن سباق الدوري مازال مستمرا لأن الموسم طويل للغاية، وقال مدرب البارسا: «قد تكون هناك إصابات ويحدث تذبذب كبير في المستوى على مدار الموسم، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فريق يسير بشكل جيد للغاية، من الممكن أن نخسر جميع المباريات. هناك منافسة كبيرة، الفرق الكبرى لديها تقويم ضيق للغاية ومن الصعب الحفاظ على نفس المستوى طوال الموسم».

وأوضح كومان أن الفريق الكتالوني قدم مباراة كبيرة عقب الهدف الذي غاب فيه التنظيم الدفاعي، الذي تلقاه عن طريق مهاجم الخصم إنياكي ويليامز.

وقال المدرب: «بعد تلقينا الهدف الأول سيطرنا تماما على المباراة وكانت الأفضلية لنا دائما بوجود ميسي في منتصف الملعب وجريزمان وديمبيلي في العمق، أحرزنا أهدافا عالية الجودة، وبقليل من الحظ تمكنا من زيادة النتيجة».

وأكد كومان أن تفوق البارسا في منتصف الملعب بوجود كل من دي يونج وبوسكيتس وميسي وبيدري هو ما صنع الفارق أمام بلباو في اللقاء.