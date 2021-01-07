شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الزمالك: ضم حسام حسن مرتبط بمصير مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن ملف التعاقدات الجديدة ستتم مناقشته خلال الأيام المقبلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني.

وقال «سالم» في تصريحات تليفزيونية، إن التعاقدات الجديدة قد تشهد ضم مهاجم بناءً على طلب باتشيكو وسيحسم الأمر بعد حسم احتراف مصطفى محمد.

وعن التفاوض لضم حسام حسن، مهاجم سموحة، قال سالم: «فرج عامر رئيس سموحة يجيد تسويق لاعبه ولكنه يطلب أرقاما كبيرة والتعاقد معه وارد، ولكن لم يتم حسم مصير مصطفى محمد سواء بالبقاء أو الرحيل إلى فرنسا، لا شيء مؤكد حتى الآن، ربما نطلب ضم حسام حسن حال رحيل مصطفى محمد، ولكن في حال بقائه سيكون الأمر صعباً».