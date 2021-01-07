شكرا لقرائتكم خبر عن بارما الإيطالي يقيل المدرب ليفيراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بارما المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الخميس إقالة المدرب فابيو ليفيراني بعدما فاز مرتين في 16 مباراة هذا الموسم.

وتولى ليفيراني (44 عاماً) المسؤولية في أغسطس/آب الماضي خلفاً للمدرب روبيرتو دافيرسا؛ لكنه سيترك منصبه عقب الخسارة 3-0 أمام أتلانتا يوم الأربعاء؛ حيث يقبع في منطقة الهبوط بالوجود في المركز 18 برصيد 12 نقطة فقط.

وقال النادي في بيان: «يستطيع نادي بارما أن يؤكد إعفاء فابيو ليفيراني من مهام عمله كمدرب للفريق الأول».

وأضاف: «يود النادي أن يشكر ليفيراني وجهازه الفني ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».

وذكرت تقارير إعلامية أن دافيرسا البالغ عمره 45 عاماً؛ الذي يستمر عقده مع بارما حتى يونيو/حزيران 2022، سيعود إلى منصبه.