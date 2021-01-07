شكرا لقرائتكم خبر عن 75 لاعباً ولاعبة في انطلاق موسم التايكواندو بكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق، الجمعة، بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، أولى بطولات الموسم الجديد لاتحاد الإمارات للتايكواندو، التي يحظى باستضافتها نادي اتحاد كلباء، بمشاركة 75 لاعباً، ولاعبة، يمثلون 8 أندية، هي: عجمان، الشارقة للألعاب الفردية، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفجيرة للفنون القتالية، مصفوت، دبا الفجيرة، فريق كي فايترز (أبوظبي)، واتحاد كلباء المضيّف، حيث ستقام منافسات الرجال بمشاركة 40 لاعباً، بينما تقام منافسات البنات، السبت، بمشاركة 35 لاعبة، ويشرف على البطولة خالد المقبالي رئيس لجنة الحكام، ومحمد إسحاق المدير الفني..

ورحب الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بلاعبي ولاعبات التايكواندو، متمنياً لهم النجاح في المنافسات وتقديم الأداء المميز الذي يليق بالتطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، معرباً عن شكره لاتحاد التايكواندو لمنح النادي الكلباوي استضافة أولى بطولات الموسم، ما يعكس البنية التحتية المتطورة للنادي، لافتاً إلى اكتمال كل الاستعدادات وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.