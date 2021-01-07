شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب أوباما ومصطفى محمد وساسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم، تغريم كل من يوسف أوباما، ومصطفى محمد، لاعبي الفريق مالياً، لظهورهما إعلامياً من دون الحصول علي موافقة وإذن مكتوب من إدارة النادي، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي عودته، الأربعاء الماضي، من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول من دون الحصول علي إذن من الإدارة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام أشرف قاسم المشرف علي الكرة باتخاذ قرار بتطبيق اللائحة الداخلية بالفريق على جميع اللاعبين، وكل لاعب سيتم توقيع الغرامة المناسبة للتصرف الذي قام به، مشدداً المصدر على أن العقوبات سيتم تطبيقها علي اللاعبين فور التأكد من مخالفتهم للائحة.