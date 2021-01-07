تقارير إسبانية تكشف: كلوب يسعى للتعاقد مع عدو صلاح الأول

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إسبانية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس مدافع ريـال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني ليفربول من عجز في المدافعين بعد الإصابة الطويلة التي تعرضها لها قلبي الدفاع فيرجل فان دايك وجوميز.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن كلوب يرغب في التعاقد مع راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض النقص العددي في صفوف مدافعيه، فضلا عن إعجابه بقائد النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريـال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ومن المعروف أن راموس عدو محمد صلاح الأول، كما يطلق عليه المصريون، بعدما تسبب المدافع الإسباني في إصابة قوية للفرعون "خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.

وتحوم الشكوك حول استمرار صلاح مع الريدز خلال الموسم المقبل، إذ ألمح الفرعون في حوار صحفي إلى إمكانية لعبه لريال مدريد أو برشلونة، مما أثار التكهنات حول مستقبله مع النادي الأحمر.