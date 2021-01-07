التفاصيل المادية في عرض «الوصل الإماراتى» لضم جناح الزمالك «زيزو»

الشارقة - اميمة ياسر - قام فريق الوصل الإماراتى بتكثيف مفاوضاته مع نادى الزمالك للحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو"، جناح القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتشير مصادر خاصة لموقع "مبتدا" إلى أن العرض الإماراتى وصلت قيمته إلى 5 ملايين دولار للحصول على خدمات اللاعب.

وهناك رفض تام من جانب الجهاز الفنى ومجلس إدارة لفكرة رحيل أحمد سيد "زيزو" عن صفوف الفريق، فى منتصف الموسم.

وطلب "زيزو" من إدارة الزمالك دراسة العرض المقدم من جديد، خصوصًا أن الزمالك سيحقق استفادة مادية كبيرة، كما سيحصل اللاعب على عرض مادى قوى يفوق ما يحصل عليه فى القلعة البيضاء.