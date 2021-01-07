هل تؤجل مباراته ضد ليفربول؟.. غلق مقر تدريبات أستون فيلا بعد تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، غلق "ملعب بوديمور" في مقر تدريبات الفريق، بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف النادي.

وفي بيان رسمي عبر موقعه الالكتروني، قال النادي الإنجليزي: "يعلن أستون فيلا غلق ملعب التدريب بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير".

وأضاف البيان: "عدد كبير من لاعبي الفريق الأول وموظفي النادي جاءت العينة الخاصة بهم إيجابية بفيروس كورونا بعد اختبارهم بشكل روتيني يوم الاثنين الماضي، ودخل الجميع في عزلة ذاتية".

وتابع: "تم خضوع اللاعبين لمسحة ثانية من الاختبارات وكشفت النتيجة اليوم إيجابية عدد أكبر".

وأتم: "تم إلغاء تدريب الفريق الأول قبل مباراة الغد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتتم مناقشات حالية بين المسئولين الطبيين بالنادي والاتحاد الإنجليزي".

وكان من المقرر أن يلتقي أستون فيلا مساء غد الجمعة أمام ليفربول ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي أعلن اليوم الخميس، تأجيل إقامة مباراة ساوثهامبتون وشروزبري ضمن منافسات البطولة ذاتها، بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف النادي الأخير.