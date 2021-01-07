مران الأهلي.. السولية يكتفي بالجيم.. أجايي يبدأ الجري.. ومحاضرة بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجة سيراميكا كليوباترا في بطولة دوري We المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية والخططية بشكل نظري قبل تطبيقها في المران الختامي.

وركز الجهاز الفني للفريق على الجانب الفني والخططي، بينما خاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ركز خلالها على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سيراميكا.

وبدأ جونيور أجايي، لاعب الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكان اللاعب النيجيري قد تعرض لإصابة في الوتر الوحشي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأدى أجايي جلسات علاج طبيعي وجيم ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، في مرحلة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي.

وفي سياق متصل، اكتفى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق بجلسة في الجيم، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وتواجد السولية في مقر النادي اليوم، وأدى جلسة في الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، قد أعلن اليوم الخميس، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فيما يخضع محمد هاني لمسحة جديدة بعد غدٍ السبت؛ للاطمئنان على حالته.