رواد تويتر يهتمون بمباراة بوكا جونيورز وسانتوس في كأس ليبتادوريس

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي بالتعادل السلبي في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ليبتادوريس والتي أقيمت على ملعب " لابوموبونيرا".

وقد تفاعل رواد تويتر مع المباراة حيث كتب حساب باسم اسياد العالم "نادي سانتوس سيُرسل رسالة إلى الكونميبول للتعبير عن استيائه من أداء حكم الفيديو المساعد ( VAR ) في المباراة ضد بوكا جونيورز بسبب لقطة ركلة الجزاء التي لم تُحتسب ".

هادي كتب "انا من زمان نحبهم من لما عرفت

الكورة في الارجنتين نميل للريفر ونكره بوكا".

حسين قال " سانتوس اصدر بيان رسمي و راح يراسل كونمبول على الظلم الذي تلقاه في مباراته ضد بوكا اليوم من بينها ضربة جزاء واضحة".

وليد قال " قمة ذهاب نصف نهائي كأس ليبتادوريس بين بوكا جونيورز الارجنتيني و سانتوس البرازيلي تنتهي سلبيا".

حازم قال " وافق روخو على عقد المدة عامين ان يلعب في

صفوف بوكا سيحاول اقناع مانشستر يونايتد لإنتقال في صفقة مجانية".

حساب أخر كتب " الطريق لمونديال الأندية سانتوس يفرض التعادل على بوكا جونيورز بكأس الليبرتادوريس".

حساب قناة بي إن سبورت كتب " بوكا جونيورز يفشل في تحقيق الفوز على سانتوس".

فتحي قال " 2014 :تم إقصاء بوكا عن طريق ريفر 2015 : تم إقصاء بوكا عن طريق ريفر2016 : تم إقصاء بوكا عن طريق IDV 2017 :بوكا لم يشارك اساساً فالليبيرتادوريس 2018 : توج ريفر باللقب على حساب بوكا2019 :تم إقصاء بوكا عن طريق ريفر.. وووه على شن بنحسدهم كورة زي الناس ميعرفوش يشدوها".