صبحي يحضر ودية مصر واليابان استعدادا لمونديال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره اليابان المقرر لها السادسة مساء اليوم بصالة ستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر

فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم

وتعد مباراة اليوم هى الثانية للمنتخبين المصرى واليابانى حيث التقى الثنائي اول امس

الثلاثاء واسفرت عن فوز الفراعنة بحضور وزير الشباب والرياضة ايضا .

وقد تم الاستعانة فى المباريات بالمتطوعين كبروفة على الحضور الجماهيرى والذى تقرر ان يكون بنسبة 20 % من سعة كل صالة من الصالات التى تستضيف البطولة وهى ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية واكتوبر بالاضافة الى برج العرب.