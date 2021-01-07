الكاف يعتمد تأهل الهلال السوداني لدور المجموعات بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" رسميًا اليوم الخميس تأهل فريق الهلال السوداني إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واعتبار فريق أشانتي كوتوكو الغاني منسحبًا من البطولة .

وكان مراقب مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني قد قرر إلغاءها ،

والتي كانت في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولةلكرة القدم .

جاء ذلك بعد ظهور سبعة حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأشانتي، ورفع الحكم والمراقب

تقريرهم للكاف للبت في أمر النتيجة، خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن مباراة الذهاب في دور الـ 32 من البطولة، انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد على ملعب بابا يارا معقل الفريق الغاني، سجله اللاعب فيني بونغونغا في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

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