موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق النادي الأهلي ، مواجهة الفريق الأولى أمام الصاعد الجديد إلى الدوري الممتاز فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب السويس الجديد غداً الجمعة في تمام السابعة والنصف مساءاً.

وشددت التعليمات الأمنية الخاصة باللقاء، على ضرورة الالتزام بالاجراءات

الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى حضور 25 فردًا لكل ناد، يمثل السادة أعضاء مجلس إدارة النادي، وضيوفهم، على أن يحضر عدد محدد من أعضاء المركز الإعلامي لكل ناد، ولن يسمح بدخول أي فرد آخر غير المذكور أسمائهم في الكشوف سالفة الذكر.

ويجلس الفريق الضيف "النادي الأهلي" على يمين المقصورة الرئيسية.

بينما يجلس أصحاب الأرض على اليسار، كما تم الاتفاق على مواعيد تحرك كل فريق إلى الاستاد، وكذلك مواعيد المغادرة. وشدد الاجتماع الأمني على أن المباراة بدون جمهور، ولن يتم السماح بدخول أي شخص خارج القائمة المتفق عليها.