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أبها يفوز على الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أبها فوزا مهما علي نظيره الفيصلي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس  علي استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة

دوري كأس للمحترفين .

سجل هدف الفوز لابها كريم العواضي في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق أبها المركز الثامن بجدول ترتيب

الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

يستعد فريق أبها لمواجهة نظيره فريق إتحاد جدة يوم الخميس 14 يناير، في حين يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق القادسية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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