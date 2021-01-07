أبها يفوز على الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق أبها فوزا مهما علي نظيره الفيصلي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس علي استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة

سجل هدف الفوز لابها كريم العواضي في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق أبها المركز الثامن بجدول ترتيب

الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

يستعد فريق أبها لمواجهة نظيره فريق إتحاد جدة يوم الخميس 14 يناير، في حين يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق القادسية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين