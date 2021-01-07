مشاهدة مباراة الوحدة والفتح " بث مباشر " beIN SPORTS | يلا شوت | اليوم في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الوحدة مباراة قوية تجمعه بنظيره الفتح على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن إطار الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي، وذلك يوم الخميس 7 يناير 2021.

سيكون موعد مباراة الوحدة والفتح عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر قنوات الكأس السعودية، بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي.

يدخل الوحدة اللقاء بمعنويات كبيرة بعد النتائج الأخيرة التي يقدمها الفريق، حيث حقق في آخر 5 مواجهات له حقق 12

نقطة من أصل 15 متاحة، ما يعني أنه في طريقه الصحيح نحو التقدم أماماً في سلم الترتيب.

ويمتلك الوحدة في رصيده 18 نقطة، من أصل 11 مباراة خاضها، فاز في 6 منها، وخسر في 5، ولم يحصل له التعادل أبداً، ويتطلع المارد الأحمر لمقارعة الكبار لحصوله على اللقب هذا الموسم، لأن الفرق بينه وبين المتصدر الهلال 6 نقاط.

وعلى الصعيد الأخر، يسعى الفتح

لتحقيق الفوز مهما كان، كي يعتلي للمراكز الأولى داخل المربع الذهبي، وإستطاع في آخر مباراتين له من تحقيق العلامة الكاملة، الأولى كانت أمام الفيصلي، وانتهت بثلاثية مقابل هدفين، والثانية ضد فريق ضمك بهدفين لهدف.

موعد مباراة الفتح والفيصلي

بطاقة اللقاء

الفريق الوحدة ضد الفتج

المسابقة الدوري السعودي

الموعد يوم الخميس 7 يناير _ الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة KSA Sports 3 HD

الملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية