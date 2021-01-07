ليفربول يصارع ريال مدريد على ضم مبابي وألابا

ياسر رشاد - القاهرة - انضم نادي ليفربول الإنجليزي ، إلى صراع المفاوضات مع ريال مدريد الإسباني الذي يتطلع إلى ضم الثنائي ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ، وكليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفر أبدى رغبته في ضم الثنائي لدعم هجوم ودفاع الفريق بداية من الموسم المقبل .

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس في صيف العام المقبل 2022 ، أما مدافع الفريق البافاري صاحب الـ 28 عامًا، ينتهي تعاقده بختام فعاليات الموسم الجاري.

وشددت، على أن ريال مدريد إذا ضم الثنائي المطلوب فسيكون بعد صراع مشتد مع إدارة ليفربول عقب تمسكهم بإتمام الصفقتين.