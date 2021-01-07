بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والمصري فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاتحاد والمصري فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-1-2021، لحساب الجولة السادسة.

ينقل لقاء الاتحاد والمصري على قناة اون تايم سبورت 1 ويعلق علي المباراة “حاتم بطيشة”، وينطلق البث المباشر فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

تقام مواحهة الاتحاد والمصري فى الدوري المصري على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

يدخل فريق الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثامن برصيد 7 نقاط، فيما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة فى المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وسيسعى حسام حسن، المدير الفنى لزعيم الثغر، للفوز بالمباراة، لتحسن مركزه فى جدول الترتيب، والدخول فى المنافسة على المربع الذهبى مبكرا. وسيعمل على تصحيح الأخطاء التى حدثت فى المباراة الماضية أمام طلائع الجيش والتى انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الآخر، يدخل على ماهر، المدير الفنى لنادى المصرى، المباراة أملا فى الفوز للاستمرار فى المنافسة على المربع الذهبى، ولاحتلال صدارة الدورى مؤقتا حتى تقام مباريات الجونة والزمالك والأهلى.

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الاتحاد 0-0 المصري

الدوري المصري (الجولة 6)

ستاد برج العرب – الاسكندرية

جارية

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