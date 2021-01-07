عودة قضية الابتزاز الشهيرة بين كريم بنزيمة وفالبوينا إلى المحاكم الفرنسية!

شهدت قضية الابتزاز الشهيرة الخاصة بلاعب أولمبياكوس اليوناني، ماثيو فالبوينا، والمتهم فيها نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، تطورات صادمة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المدعي العام الفرنسي، قرر إحالة بنزيما (33 عامًا) وأربعة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية بتهمة محاولة الابتزاز، وخيانة الأمانة.

وتعود وقائع الأزمة إلى عام 2015، حينما اتهم لاعب منتخب فرنسا السابق، ماثيو فالبوينا، كريم بنزيما بالاشتراك مع آخرين في محاولة ابتزازه؛ عبر تهديده بنشر فيديو جنسي له.

وزعم فالبوينا حينذاك، أنه تلقى مكالمات من عدة أشخاص يطالبونه بدفع 100 ألف يورو، نظير عدم نشر فيديو جنسي له.

واتهم فالبوينا (36 عامًا)، بنزيما بأنه شارك مع هؤلاء الأشخاص في محاولة ابتزازه، بعدما تواصل معه وطالبه بضرورة دفع المبلغ المطلوب، مقابل عدم نشر الفيديو الجنسي له عبر الإنترنت.

ولم يصدر نجم ريال مدريد أي تعليق رسمي بعد، على إحالته للمثول أمام المحكمة الجنائية، ولكن محامي اللاعب وصف الأمر بالقاسي، وليس له علاقة بموكله.

جدير بالذكر أن هذه القضية تسببت في استبعاد كريم بنزيما من منتخب فرنسا منذ عام 2015، وذلك بقرار من المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب.