بث مباشر | شاهد مباراة السد والسيلية فى الدوري القطري “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “السد والسيلية” في إحدى مباريات اليوم الخميس 7-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري القطري.

تقام مباراة السد والسيلية على استاد جاسم بن حمد معقل نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق فى تمام الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية؟، 13:15 بتوقيت جرينتش.

تذاع مباراة السد والسيلية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية بصوت المعلق “باسم الزير”، كما تبث ايضا على قناة الكأس الرياضية بصوت المعلق “سمير اليعقوبي”.

ويدخل السد المباراة بعدما واصل مسيرته المثالية في دوري نجوم قطر منذ بداية موسم 2020-2021، ويأمل في الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.

وتمكن السد من حصد 32 نقطة من 12 جولة منذ بداية الموسم، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 42 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ولم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف كأقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن.

أما السيلية، فيدخل المباراة على أمل الدخول في أجواء المنافسة، خاصة وأنه لا يزال بعيدًا عن صراع اللقب، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر.

وحصد السيلية 15 نقطة بعد مرور 12 جولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل 3 مواجهات، وتعرض لخمس هزائم، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه في 18 مناسبة.

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هدف تقدم السد “بونجاح”

هدف السد الثاني “نام تاي”

هدف السد الثالث “على أسد”

هدف السد الرابع “نام تاي”

هدف السد الخامس “كازورلا” 5-0

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