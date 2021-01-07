بث مباشر | مشاهدة مباراة الريان والغرافة فى الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الريان والغرافة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 7-1-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري القطري.

تنقل مباراة الريان والغرافة على قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق الرياضي “عامر الخوذيري”، كما تنقل على قناة الكأس الرياضية بصوت المعلق الرياضية “أحمد الطيب”.

وتقام المواجهة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وينطلق البث المباشر فى تمام الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية، 15:45 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي الريان المباراة فى المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعد ان خاض 12 مباراة، حقق الفوز 4 وتعادل فى 4 وتعرض ل4 هزائم.

فى القابل يدخل الغرافة المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 23 نقطة، بعد ان خاض 12 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وتعرض لثلاث هزائم.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان يوم 5-10-2020، فى الدور الثاني من كأس قطر، وشهد اللقاء فوز الغرافة بهدفين دون مقابل.

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