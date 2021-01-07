اخبار السعودية | لوشيسكو لإدارة الهلال: “أريد صفقتين في سوق الانتقالات الشتوية”

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، أبلغ إدارة الزعيم باحتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021.

وأوضحت بحسب صحيفة “اليوم” السعودية أن لوشيسكو طلب من إدارة الهلال، استقطاب لاعب أجنبي فقط، بالإضافة إلى ظهير أيسر محلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وأضافت “مدرب الهلال يريد شراء المدة المتبقية في عقد النجم الصاعد حمد اليامي من نادي القادسية، الذي وقع مع الفريق بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، إلا أنه لن يتمكن من الانضمام إلى أزرق الرياض حاليًّا بسبب عدم انتهاء عقده مع بني قادس”.

وتؤكد المصادر أن اللاعب الأجنبي الذي سينضم إلى الهلال سيكون على حساب المهاجم السوري، عمر خربين، الذي يُعاني منذ فترة من هبوط في مستواه.

هذا ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة على المسابقة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاهلي.