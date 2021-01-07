الدوري الايطالي | الحزن يخيم على تصريحات بيولي بعد سقوط ميلان أمام يوفنتوس

بدأ الحزن واضحًا على المدير الفني لإيه سي ميلان، ستيفانو بيولي، بعد خسارة فريقه لأول مرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم أمام يوفنتوس بنتيجة (3-1)، على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.

وألحق يوفنتوس الهزيمة الأولى بميلان لأول مرة، بعد 28 مباراة خاضها الروسونيري دون خسارة في الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات عقب اللقاء: “النتيجة مؤلمة، أردنا نتيجة إيجابية بأي ثمن، إن فهم مدى شعورك بالسوء بعد الهزيمة سيساعدنا أيضًا على النضج، ويجعلنا أكثر حرصًا في المستقبل لتجنب الوقوع في خسائر أخرى”.

وأضاف: “لا يمكنني قول أي شئ بخصوص اللاعبين، هذه الهزيمة لن تقضي على ما تم بناءه في الأشهر الأخيرة، لسوء الحظ تلقينا أهدافًا في أفضل لحظاتنا خلال المباراة”.

وتابع: “لكن عندما تقابل خصومًا أقوياء وسريعين وأذكياء مثل يوفنتوس، عليك أن تكون حذرًا في كل موقف، وخاصة في المواقف الفردية”.

وأكمل: “الآن نحن بحاجة لاستعادة الطاقة البدنية والذهنية، للبحث عن نتيجة إيجابية ضد تورينو يوم السبت”.

وبسؤاله عن موعد عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أجاب المدرب الإيطالي: “إنه أفضل، دعونا نرى ونقيم يومًا بعد يوم، لكنه سيكون متواجد أمام كالياري“.

وسيسعى ميلان لاستعادة نغمة الانتصارات سريعًا بعد كبوة يوفنتوس، عندما يستضيف تورينو يوم السبت المقبل على ملعب سان سيرو، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويظل ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، وذلك بعد سقوط الإنتر المفاجئ أمام سامبدوريا بنتيجة (2-1) في الجولة ذاتها.