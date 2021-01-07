السوق السعودي | سلمان الفرج يُحدد مطالبه لتجديد عقده مع الهلال

كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي الهلال السعودي أن لاعب الوسط، سلمان الفرج، رفض التنازل عن مطالبه المالية للموافقة على تجديد عقده مع الزعيم.

وينتهي عقد سلمان الفرج مع الهلال يونيو المقبل، وخلال أيام قليلة سيكون من حق اللاعب حاليًا التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة الزعيم.

ووفقًا للمصادر فإن سلمان الفرج يريد الحصول من الهلال على مبلغ 30 مليون، لتجديد عقده لمدة 3 سنوات، أي حصوله على راتب سنوي قدره 10 مليون ريال.

ويُعتبر سلمان الفرج من أهم الأعمدة الأساسية في التشكيلة الهلالية، ويعتمد عليه المدرب، رازفان لوشيسكو، في خط الوسط إلى جانب الكولومبي جوستافو كويلار.

هذا ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة على المسابقة.