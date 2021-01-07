السوق السعودي | ماذا ينتظر الاهلي لإعلان تمديد عقد عمر السومة

تترقب جماهير الاهلي السعودي إعلان إدارة النادي التجديد مع نجم الفريق، عمر السومة، الذي ينتهي عقده مع الراقي في يونيو المقبل.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاهلي اتفقت مع “العقيد” عمر السومة على التجديد لمدة 3 سنوات مقابل 30 مليون ريال، وأشارت إلى أن الإعلان رسميًا سيكون عقب الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان عمر السومة قد حضر إلى الاهلي السعودي قادمًا من القادسية الكويتي في فترة انتقالات الصيفية عام 2014، ومن وقتها أصبح عنصر لا غنى عنه في التشكيلة الأهلاوية.

وحصد اللاعب المميز مع الاهلي لقب الدوري السعودي موسم 2015 ـ 2016، بعد غياب طويل لأكثر من 30 عامًا، كما حقق بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد.

وتُوج المهاجم السوري بجائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية 2014 و2015 و2016، وهو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 128 هدف.