ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة..سيرخيو راموس في دائرة اهتمامات ليفربول

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن دخول منافس جديد لسباق الحصول على خدمات قائد ومدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2020/21، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن هناك أكثر من ناد يتابع تطور مفاوضات راموس مع ريال مدريد، أملًا في الظفر بخدمات قائد الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وطبقًا لما ذكره البرنامج الإسباني أيضًا، فإن ليفربول الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أظهر اهتمامًا هو الآخر بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في الصيف المقبل.

ولا يرغب ريال مدريد في تجديد عقد راموس لأكثر من موسم، في ظل السياسة التي يتبعها النادي الملكي مع اللاعبين الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا.

كما يدور خلاف حول راتب قائد منتخب إسبانيا، الذي يرغب في الحصول على زيادة، بينما يشترط ريال مدريد التجديد بنفس راتبه الحالي، والذي يبلغ 463 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يذكر أن ليفربول يعاني بشكل كبير على مستوى الدفاع خلال هذا الموسم، منذ تعرض الثنائي: فيرجيل فان دايك، وجو جوميز لإصابات طويلة؛ مما يضطر كلوب لإشراك لاعبين شباب، والاعتماد عى آخرين في غير مراكزهم مثل فابينيو وهندرسون.