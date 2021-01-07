اخبار السعودية | مسؤول سابق يُهدد أحد نجوم النصر!

وجه عضو شرف النصر السعودي السابق، سعد آل مغني، رسالة شديدة اللهجة إلى أحد لاعبي الفريق، الذي يقوم بالسهر حتى أوقات متأخرة، وغير منضبط مع النادي العاصمي.

وقال سعد آل مغني من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” رسالة إلى بعض لاعبي النصر، صحيح هناك ضعف إداري، لكن أنت تستلم راتب عالي، والله يرزقك، والجماهير حاطين أملهم في الله”.

وأوضح عضو شرف النصر السابق أن هذا اللاعب غير منضبط، ويقوم بالسهر حتى الثانية صباحًا، مؤكدًا أنه يعرفه جيدًا حتى مع ارتداءه الكمامة.

وتنتظر جماهير النصر السعودي مواجهة الفريق غدًا الجمعة مع ضيفه العين، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويتواجد النصر في المركز الرابع عشر، بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، بعد مرور 11 جولة، وهو مركز كارثي لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين.

سعد آل مغني

رساله الى بعض لعيبة النصر صحيح فيه ضعف إداري لكن أنت تستلم راتب عالي والله يرزقك والجماهير حاطين املهم في الله. ثم فيك تسهر للساعه ٢ لماذا شايفكم.