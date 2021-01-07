سوق الانتقالات | لاكسالت يكشف موقفه من عرض الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجواياني دييجو لاكسالت، مدافع سيلتيك الاسكتلندي المعار من ميلان الإيطالي، تلقى عرضًا جادًا من الهلال السعودي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضحت بحسب قناة “سكاي سبورت” الإيطالية أن الهلال عرض على اللاعب راتب سنوي قدره 3 مليون يورو، وأبدى استعداده لدفع مبلغ يصل إلى 9 مليون يورو لإقناع ميلان ببيع لاكسالت.
وأشارت المصدر ذاته إلى أن لاكسالت رفض فكرة مغادرة القارة الأوروبية خلال الوقت الحالي، مفضلًا استكمال رحلته الاحترافية، أولًا عبر إنهاء تجربته مع سيلتيك، ثم البحث في العروض المقدمة له عقب نهاية الموسم الحالي.
ويبلغ المدافع لاكسالت من العمر 27 عامًا وانتقل إلى ميلان في صيف 2018، وينتهي عقده من الروسنيري في 30 يونيو 2022.
هذا ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة على المسابقة.
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