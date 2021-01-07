ليفربول يستعيد أحد مدافعيه قبل كلاسيكو الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد

تلقى ليفربول دفعة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية، أن مدافع ليفربول، جويل ماتيب اقترب من العودة إلى الفريق قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة الميرور البريطانية، فإن كل المؤشرات تؤكد أن المدافع الكاميروني، سيكون جاهزًا للمشاركة ضد مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماتيب يتعافى بشكل جيد، وسيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر يونايتد يوم 17 يناير الجاري.

كما أشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، يحتاج إلى أسبوع كحد أقصى للتعافي، وبذلك يكون متاحًا لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويعاني ليفربول بشكل كبير على مستوى الدفاع خلال هذا الموسم، منذ تعرض الثنائي: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جو جوميز لإصابات طويلة.

وكان مدافع شالكة الألماني السابق، قد تعرض لإصابة في الفخذ؛ خلال تعادل ليفربول (1-1) مع وست بروميتش ألبيون الشهر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، برصيد 33 نقطة لكل منهما، مع العلم أن الشياطين الحمر لديه مباراة أقل.