الامارات | راتب راموس يؤرق إدارة ريال مدريد.. وهذا شرط "الصخرة" للبقاء!

شكرا لقرائتكم خبر عن راتب راموس يؤرق إدارة ريال مدريد.. وهذا شرط "الصخرة" للبقاء! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلف الغموض مصير قائد ريال مدريد الإسباني سيرجييو راموس الملقب بـ "الصخرة" من البقاء أو الرحيل عن الفريق الملكي مع تبقي أقل من ستة أشهر على نهاية عقده، في وقت يحاول رئيس النادي فلورنتينو بيريز إقناعه بالتجديد لعام واحد وبالراتب الأخير الذي كان يحصل عليه سنوياً وقدره 12 مليون يورو الأمر الذي يرفضه "الماتادور" ويصر على وضع شروط مالية جديدة.

وتتهافت أندية أوروبا الكبرى على راموس رغم بلوغه الـ 34 عاماً من عمره، يتقدمها: ليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي أجرت إداراتها اتصالات مع وكيل أعماله للحصول على خدماته اعتباراً من الموسم المقبل، بحسب صحف إسبانية وبريطانية.

تصريح واحد مسرب عن راموس يفضي بإمكانية رحيله عن "مملكته الكروية" كان كفيلاً في نشاط كروي غير مسبوق في أروقة الملاعب الأورروبية، خصوصاً عندما صرح قائلاً: "هناك مشروع لدى باريس سان جيرمان للجمع بيني وبين ميسي في فريق واحد"، الأمر الذي دفع بيريز لإعادة التفكير في القاعدة التي رسخها داخل النادي على اللاعبين كبار السن بالتجديد لهم موسماً واحداً فقط بيد أن هذه القاعدة قد يكسرها "المدافع الهداف".

راموس، الذي التحق بصفوف ريال مدريد صيف 2005 قادماً من اشبيلية في صفقة قياسية آنذاك بلغت 27 مليون يورو، نثر سحره الكروي في الملاعب، وكان محظوظاً بأن يكون حلقة الوصل بين أجيال عدة فقد لعب إلى جانب مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو الظاهرة وابن بلاده راؤول غومزاليس، فيما دافع عن ألوان "الميرينغي" ضد ساحر السامبا رونالدينيو قبل أن ينضج في عصر رفيق دربه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو وخصمه اللدود فتة التانغو ليونيل ميسي.

راموس فتح باب المفاوضات، فمن يظفر بورقته؟ أم أن بيريز يخشى فقدان جوهرة جديدة بعدما كان قد فرط برونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي؟.



شرط راموس

راموس لا يمانع الاستمرار مع الريال خلال الفترة المقبلة لكن لديه طلبات مادية معينة يسعى لتحقيقها أولًا، أبرزها الحصول على أعلى راتب في النادي من أجل تجديد تعاقده، في وقت يحصل فيه البلجيكي إدين هازارد على أعلى راتب وقدره 13.5 مليون يورو سنوياً.



إنجازاته مع ريال مدريد

الدوري الإسباني: 5 ألقاب

كأس السوبر الإسباني: 4 ألقاب

كأس الملك: لقبين

دوري أبطال أوروبا: 4 ألقاب

كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب

كأس العالم للأندية: 4 ألقاب

ألقابه مع منتخب إسبانيا

كأس العالم: مرة واحدة 2010

بطولة أمم أوروبا: مرتان

أمم أوروبا تحت 19 سنة: مرة واحدة 2014

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