شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر السفر للسويس غدًا عقب تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السفر إلى السويس غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار الجولة السادسة للدوري.

وسيخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا الجمعة على استاد عبداللطيف أبورجيلة تحت قيادة باتشيكو، بعدها يعلن المدير الفني عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، ثم يغادر الفريق إلى السويس للمبيت هناك.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.