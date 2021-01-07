شكرا لقرائتكم خبر عن عصام سالم: فرجاني ساسي لن يتواجد مع الزمالك بلقاء طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن العروض التي وصلت للقلعة البيضاء لرحيل اللاعبين أصبحت ممنهجة بشكل واضح لتشتيت تركيز اللاعبين.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: «الفريق يضم نجوما كبارا ومؤثرين، ولكن كلما يفوز الفريق في مباراة تصل إليه عروض جديدة فهل من المقبول تفريغ الزمالك من نجومه؟».

وأضاف: «الزمالك يتعرض لمخطط واضح وممنهج لتشتيت تركيز اللاعبين بالعروض كي يفقد النقاط ويخسر لقب الدوري وهو ما حدث من قبل في سنوات سابقة، الزمالك حارب لعدم استكمال الدوري بعد جائحة كورونا بسبب ابتعاده عن المنافسة وخسارته اللقب إكلينيكياً بعد نهاية الدور الأول».

وأشار إلى أن الأهلي وبيراميدز أيضا لديهما لاعبين متميزين ولكن لم نسمع عن عروض لهم، موضحا أن الإدارة قررت إيقاف النظر لأي عروض تصل للاعبي الفريق في الموسم الحالي.

وتابع: «جمهور الزمالك لن يتحمل خسارة البطولات حتى لو باع لاعبيه بملايين الدولارات، وسنعيد الانضباط للمنظومة والفريق الأبيض بالكامل».

وأكد أن التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن لقاء طلائع الجيش بعد غدٍ السبت بالجولة السادسة للدوري، موضحاً أن اللاعب سيصل من تونس غداً الجمعة.

وعن لقاء الطلائع، قال سالم: «ندرك جيداً أن الطلائع من أطاح بالزمالك في نصف نهائي كأس مصر، وعودة عبدالحميد بسيوني لقيادة الفريق ستعطي دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية، يجب ألا نفرط في أي نقطة والتركيز الشديد خاصة أن المباريات القادمة صعبة فالزمالك سيواجه الطلائع ثم المصري في غضون 4 أيام».