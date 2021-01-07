شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة» تطلق «أون سبورت 3» تزامنًا مع كأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة لإطلاق قناة رياضية جديدة تنضم إلى مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، بأن أون تايم سبورتس 3 هي أحدث القنوات التي تبدأ إرسالها على تردد 12303 أفقي على النايل سات.

وأضاف أن إطلاق القناة جاء بناء على خطة الشركة المتحدة برئاسة تامر مرسي، لتلبية احتياجات المشاهد ويأتي على رأسها البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال يناير الجاري.

المعروف أن أون تايم سبورتس هي أقوى الشبكات الرياضية المفتوحة والتي تتمتع بوجود كوكبة من النجوم الرياضيين، وتقدم المحتوى الأكثر تميزا، ومن المخطط أن تنطلق أون تايم سبورتس 3 الساعة 11 مساء الجمعة 8 يناير 2021.