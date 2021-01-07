شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الزمالك تحت إشراف «بيدرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو، مدرب الأحمال بالفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى رفع الحالة البدنية للفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.