شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة في حضور عبدالحليم علي، مدير الكرة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين، خلال الجلسة، ضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لاعتلاء الصدارة.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.