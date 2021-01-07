شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تصريحاتى تم تفسيرها بشكل خاطىء.. وجلسة الوزير تحسم الأمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، عن أن جلسته مع وزير الشباب والرياضة، الأسبوع المقبل، قد تشهد تجديدا لمدة تكليفه في الزمالك أو رحيله بعد انتهاء التكليف، وأنه لم يعلن رحيله بشكل رسمى عن الزمالك.

وقال يونس، إن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأنه لم يؤكد رحيله عن الفريق، موضحا «تصريحاتى تم تفسيرها بشكل خاطئ، لم أقول اننى أتقدم باستقالتى، وإنما وضحت أن فترة تكليفى من وزير الشباب والرياضة كانت لمدة شهر، واننى كنت متطوع لخدمة الزمالك لضمان التنظيم الإدارى والفنى في فرقة الكرة بتكليف من الوزير أشرف صبحى، حاليا أشرف قاسم وعبدالحليم على ناجحين في عملهم، وخالد رفعت يعمل بشكل رائع في لجنة التسويق، وفاروق جعفر يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة لحسين السيد وعادل عبدالواحد، وحرصت على توضيب البيت من الداخل، وسوف أسلم كل شىء الأسبوع المقبل بعد عقد جلسة مع الوزير».