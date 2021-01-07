شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون تغادر تونس في طريق العودة إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار تونس، وبدأت رحلة العودة إلى القاهرة في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت تونس، الواحدة بتوقيت القاهرة، في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة.

وتحركت البعثة من مقر الإقامة في السابعة صباحا، حيث يبعد عن المطار حوالي ساعتين.

وأهدى المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، درع النادى للقنصل المصري في تونس، خالد غيث، في ظل حرص القنصل على التواجد مع بعثة الفريق وحضوره مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كما أهدى المشرف على الكرة الدرع للمهندس إيهاب الجوهرى، مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس.

وكان فريق الذئاب قد ودع بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي خارج الأرض بهدفين لهدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان مسؤولو المقاولون قد تقدموا باعتراض رسمى للاتحاد الأفريقي ضد طاقم التحكيم الذي أدار لقاء النجم الساحلي على استاد مصطفى بن جنات بولاية المنستير نتيجة ما تعرض له الذئاب من ظلم أثناء اللقاء، بالإضافة لتجاهل طاقم التحكيم حضور عدد كبير من الجماهير، رغم قرار الكاف السابق بعدم السماح بحضور جماهير.