شكرا لقرائتكم خبر عن زقزوق: أسطول من المراكب الشراعية للترويج لبطولة العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين زقزوق، مدير التسويق لبطولة العالم لكرة اليد، والمقرر انطلاقها خلال أيام قليلة في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 31 من نفس الشهر، على أرض مصر، أنه سيتم انطلاق أسطول من المراكب الشراعية في النيل للترويج للبطولة في شكل جديد للترويج، بعدما لاقت سيارات الترويج استحسانا لدى الجماهير.

وأشار مدير التسويق أن العديد من الترويجات للبطولة تحمل بالتزامن أشكالا للحد من فيروس كورونا المستجد وضرورة التباعد وارتداء الكمامات لدى الجماهير، وذلك لتنفيذ الترويج مع مراعاة الحفاظ على سلامة الجماهير والحد من انتشار فيروس كورونا، فالبطولة تقام في ظروف صعبة، ونلقى دعما كاملا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي يتفانى في تحقيق كل ما تتطلبه لجان البطولة للظهور الجيد أمام العالم.

واختتم «زقزوق» تصريحاته بأن الأغنية الخاصة بالبطولة والتي سيقوم بغنائها الفنان تامر حسني جاهزة للإذاعة، وتمنى مدير التسويق ظهور البطولة بالشكل اللائق باسم مصر وسلامة كل المشاركين في البطولة، التي تشهد لأول مرة مشاركة 32 دولة.