شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو كابيلو: رونالدو لم يكن مؤثرًا خلال مواجهة ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد فابيو كابيلو، المدرب المخضرم، أداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خلال مباراة فريقه أمام ميلان.

وشارك رونالدو طوال المباراة أمام ميلان، لكنه لم يكن مؤثرا، بل إنه اختفى تماما على أرض الملعب، بالرغم من فوز فريقه على ميلان بنتيجة 3-1، بالجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وقال كابيلو: «ربما كانت أسوأ مباراة له في يوفنتوس، اليوفي فاز بدونه عندما تكون وتيرة المباراة عالية، فإن رونالدو يعاني كما فعل ضد أتالانتا».

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 30 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.