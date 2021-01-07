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فابيو كابيلو: رونالدو لم يكن مؤثرًا خلال مواجهة ميلان

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد فابيو كابيلو، المدرب المخضرم، أداء البرتغالي ، نجم يوفنتوس، خلال مباراة فريقه أمام ميلان.

وشارك رونالدو طوال المباراة أمام ميلان، لكنه لم يكن مؤثرا، بل إنه اختفى تماما على أرض الملعب، بالرغم من فوز فريقه على ميلان بنتيجة 3-1، بالجولة 16 من .

وقال كابيلو: «ربما كانت أسوأ مباراة له في يوفنتوس، اليوفي فاز بدونه عندما تكون وتيرة المباراة عالية، فإن رونالدو يعاني كما فعل ضد أتالانتا».

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 30 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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