شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي ينسق مع وزارة الصحة لمتابعة الإجراءات الاحترازية قبل مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع مسؤولى وزارة الصحة لمتابعة الملف الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام بمصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى وكذلك وزارة الصحة.

جاء تواصل صبحى مع وزيرة الصحة في ضوء تسلم وزارة الصحة الملف الطبى، لكنه حرص على المتابعة لضمان خروج البطولة في أفضل شكل يليق باسم مصر تزامنًا مع الظروف التي تمر بها مختلف الدول من تفشى فيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البطولة تنال اهتمام القيادة السياسية التي كلفت بأن تخرج البطولة بأفضل شكل بالإضافة إلى اهتمام ومتابعة مختلف دول العالم خاصة أنها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.