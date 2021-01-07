شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يزاحم ريـال مدريد على صفقتين من العيار الثقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى عن رغبة ليفربول بإبرام صفقات من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق للاستحواذ على البطولات محليا وقاريا، مستقبلا.

لكن رغبة النادي الأحمر تصطدم بمخططات ريـال مدريد الذي يسعى لتجديد تشكيلته بعد تذبذب المستوى في الموسمين الأخيرين.

وكشف التقرير أن ليفربول مصمم على ضم الثنائي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، حتى الرمق الأخير.

ويعتبر الثنائي مبابي وألابا من اللاعبين الذين سيشعلون سوق الانتقالات الصيفية المقبل، فالأول ينتهي عقده في صيف 2022، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد، وبالتالي فإن الميركاتو المقبل هو الأنسب لبيعه، أما الثاني فينتهي عقده بختام الموسم الجاري.

وقال الموقع، إنه لا يخفى على أحد أن ريـال مدريد مهتم بضم الثنائي، حيث يضع آمالا كبيرة على مبابي لكي يصبح أفضل لاعب في العالم، كما يسعى لتعزيز دفاعاته بضم ألابا في صفقة مجانية، ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن ريـال مدريد لن يضم اللاعبين على طبق من ذهب، وإنما سيدخل صراعًا شرسًا للغاية مع ليفربول الذي يسعى بدوره للفوز بخدمات الثنائي.

وأوضح التقرير أن مبابي يعد حلمًا كبيرًا ليورجن كلوب، المدير الفني للريدز، منذ فترة طويلة، ويدرك أن الفرصة مواتية لضمه، خاصة بعدما أبدى المهاجم الفرنسي إعجابه بليفربول مع المدرب الألماني، أما بالنسبة لألابا، فيعرفه كلوب جيدا منذ أن كان مدربا لبوروسيا دورتموند، وبعدما أصبح النمساوي لاعبا حرا، زاد شغف المدرب الألماني لضمه، خاصة في ظل إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز.